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Экипаж Росгвардии задержал подозреваемую в ножевом нападении на сожителя

 В Мариинске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, получив сигнал от бригады скорой медицинской помощи, прибыл к частному дому на улице Южная. На месте происшествия они обнаружили 29-летнего мужчину с ножевыми порезами, который заявил, что ранения нанесла сожительница.

По предварительным данным, после совместного употребления алкоголя в квартире, где проживает 41-летняя жительница Мариинска, возник конфликт на бытовой почве. В результате женщина нанесла ножевые ранения своему партнеру в ногу и голову. Пострадавший мужчина покинул жилище и отправился к своей матери, которая вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

 Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии установили местонахождение и задержали подозреваемую в причинении вреда здоровью. Предполагаемую виновницу инцидента росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
01/06/2023
Происшествия
Мариинск
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