Экспорт подкарантинной продукции посредством нового интерфейса ФГИС «Аргус-Фито»

В июле текущего года стартовала цифровая платформа «Мой экспорт», сопровождающая выход компаний по оформлению документов на экспорт, в режиме «Одного окна», а также новый интерфейс ФГИС «Аргус-Фито» для работы с физическими лицами.

Благодаря данной платформе экспортеры могут подавать заявление на выдачу фитосанитарного сертификата через личный кабинет, без предоставления бумажного носителя.

В Кузбассе специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в новом интерфейсе ФГИС «Аргус Фито» было оформлено 387 фитосанитарных сертификатов на 6082,7 тонн экспортируемой подкарантинной продукции.