Экспорт зерна из Кузбасса в августе вырос в 6 раз в сравнении с 2022 годом

В августе 2023 года под контролем Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу экспортировано 17257,405 тонны зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна из Кузбасса, объем экспорта зерновой продукции вырос в 6 раз в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Главный импортер августа - Китайская Народная Республика. Основные поставки пришлись на зерно ячменя продовольственное – 4894 тонны, семена рапса для промышленной переработки в количестве – 2821,3 тонн, зерно овса– 1405,1 тонны, муку пшеничную в количестве – 467,752 тонн, тонн.

Также мука пшеничная в количестве – 1147,5 тонн отправлена в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

В Республику Казахстан экспортированы 3749,3 тонны подкарантинной продукции (отруби пшеничные – 2410,2 тонн, зерно пшеницы– 1251,85 тонн, крупа манная – 66,4 тонн, жмых соевый – 20,9).

В Киргизию отправлено 1978,8 тонн зерна ячменя продовольственного, в Литовскую Республику 726 тонн гороха.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу были отобраны пробы, исследования которых проведено в аккредитованной в области карантина растений лаборатории (ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ). По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдано 253 фитосанитарных сертификата.