Экспортеры Новосибирской и Томской областей, Кемеровской области – Кузбасса проинформированы о фитосанитарных требованиях Китая при отгрузках маша и пшеничных отрубей

В регионах, подведомственных Сибирскому межрегиональному управлению Россельхознадзора, проведены мероприятия, направленные на информирование участников внешнеэкономической деятельности о фитосанитарных требованиях, предъявляемых Китайской Народной Республикой к ввозу пшеничных отрубей и маша (бобов мунг).

Эти меры связаны с подписанием 3 ноября 2025 года соответствующих протоколов, которые подразумевают для хозяйствующих субъектов – производителей, переработчиков и хранителей данной продукции – аттестацию, обязательную регистрацию в компоненте ФГИС «ВетИС» — ИС «Цербер» и включение в перечни, одобренные уполномоченным органом Китайской Народной Республики.

Так, 16 декабря 2025 года с участниками внешнеэкономической деятельности Кемеровской области – Кузбасса состоялась видео-конференц-связь, в ходе которой были затронуты вышеупомянутые вопросы, а также рассмотрены процедура аттестации хозяйствующих субъектов в ИС «Цербер»; обновленный перечень карантинных вредных организмов для Китая; процесс оформления сопроводительных документов на продукцию, отгружаемую в Китай. Особое внимание ведомства было уделено разъяснению требований действующего законодательства к экспортной продукции.

17 декабря аналогичное мероприятие в дистанционном формате было проведено в Новосибирске.

23 декабря в Томске состоялась личная встреча с заинтересованными участниками отрасли.

23/12/2025
