ЕВРАЗ приглашает жителей Новокузнецка и Таштагола на мероприятия в честь Дня металлурга

ЕВРАЗ подготовил праздничные мероприятия ко Дню металлурга. Основные торжества в честь профессионального праздника пройдут в Новокузнецке и Таштаголе.

В преддверии профессионального праздника на всех предприятиях компании пройдут торжественные собрания для ветеранов и работников отрасли. Металлурги приглашены на губернаторский прием. Их отметят наградами Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли, администраций Кемеровской области, Новокузнецка и Таштагола, а также корпоративными наградами ЕВРАЗа.

Уже 11 июля в Новокузнецком художественном музее откроется фотовыставка «Кузнецкстрой и Запсиб: история в цвете». Несколько десятков архивных черно-белых снимков с помощью цифровых технологий предстанут в цветном формате и позволят по-новому взглянуть на известные факты о легендарных комбинатах. Также в научно-техническом музее им. И. П. Бардина начнет свою работу выставка «Кто жару добавляет солнцу…».

12 июля на площадке доменного цеха ЕВРАЗ ЗСМК состоится церемония присвоения технике имен знаменитых сотрудников. Тепловоз и два БелАЗа будут названы в честь Ивана Трушковского, Леонида Климасенко, Кузьмы Мокийчука.

Основные торжественные мероприятия в Новокузнецке пройдут 14 июля.

В 10 часов руководство и ветераны ЕВРАЗ ЗСМК по традиции возложат цветы к Вечному огню на площади Побед, к Пантеону кузнецких металлургов и братской могиле доменщиков КМК. Также будет открыта новая мемориальная плита в Музее боевой и трудовой славы кузнецких металлургов.

В 10:00 начнется праздник в Саду металлургов Запсиба. Здесь предусмотрена анимационная программа и открытие детской игровой площадки.

В 11:00 новокузнечан ждет открытие обновленной аллеи на улице Николая Клименко в Заводском районе. Новая парковая зона с пешеходными и велосипедными дорожками, газоном и цветниками станет еще одним местом отдыха горожан.

С 20:00 центром гуляний станет площадь общественных мероприятий Заводского района. С праздничным концертом выступят творческие коллективы Культурно-спортивного центра металлургов ЕВРАЗа.

В 23 часа ночное небо Новокузнецка раскрасит фейерверк.

В Таштаголе праздничные мероприятия пройдут 15 июля.

По традиции в 12:00 в парке «Золотая Шория» руководители ЕВРАЗ ЗСМК и муниципального района возложат цветы к мемориалу погибшим горнякам и воинам, павшим в локальных конфликтах.

В 13:00 в ДК «Горняк» состоится торжественное мероприятие и награждение работников горнорудных активов комбината.

С 21:30 до 23:00 на стадионе «Горняк» пройдет концерт с участием исполнителей из Таштагола, Новокузнецка и Новосибирска.

Завершится городской праздник в честь Дня металлурга салютом.

Фото: региональный центр корпоративных отношений «Сибирь»