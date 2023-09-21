ЕВРАЗ ввел в опытно-промышленную эксплуатацию ствол «Сибиряк» на шахте «Таштагольская»

ЕВРАЗ завершает ключевой этап реализации масштабного инвестиционного проекта на шахте «Таштагольская»: достроен и оборудован современной техникой ствол «Сибиряк», а также копер над ним. Внутри копра установлены две подъемные машины: скиповая, которая способна поднимать из шахты до 50 тонн горной массы за раз, и клетьевая – для транспортировки людей и технологического оборудования.

Сооружена новая конвейерная галерея. По ней сырая руда, поднятая по стволу «Сибиряк», будет доставляться на дробильно-обогатительную фабрику шахты «Таштагольская».

Также в рамках проекта реконструированы и достроены несколько подземных горизонтов, пройдены новые выработки, ствол «Слепой», размещен новый комплекс подземного дробления и подземное вагонно-локомотивное депо.

Шахта переходит на систему отработки рудных запасов с помощью самоходных машин. В рамках инвестпроекта в общей сложности закуплены 20 единиц самоходной техники: проходческие и добычные буровые установки, погрузочно-доставочные машины, анкероустановщики, бутобои, машины для перевозки кассет для материалов, зарядная машина. Работа горняков будет безопаснее и производительнее.

«Цель у масштабного инвестирования стратегическая – обеспечение ЕВРАЗ ЗСМК собственным сырьем. Благодаря запуску ствола «Сибиряк» годовой объем добычи на «Таштагольской» вырастет почти на треть – с 2,5 миллионов тонн сырой руды до 3,3 миллионов тонн. Это существенное увеличение, которое поможет комбинату повысить обеспеченность собственным сырьем», – отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.

В рамках инвестпроекта также реконструирована станция очистки шахтных вод. Здесь заменено реагентное хозяйство, установлено новое оборудование, которое будет очищать шахтные воды до нормативных значений.

Введут в строй новый административно-бытовой комплекс. Внутри здания находятся столовая, душевые, прачечная, медицинские кабинеты. Также на площадке около комплекса построен зал ожидания перед выездом сотрудников на объекты.

Проект стартовал в 2018 году, инвестиции составили 13 млрд рублей.

Фото: ЕВРАЗ