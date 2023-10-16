Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Ежегодная областная акция «Люби и знай родной Кузбасс!» прошла в регионе

В рамках акции в Тяжине побывали более 100 школьников из Маринского, Тисульского и Чебулинского округов. Ребята узнали о профессиях, которые можно получить в Тяжинском агропромышленном техникуме. Школьники познакомились с достопримечательностями окружного центра, посетили библиотеку имени Н.И. Масалова.
Для ребят организовали экскурсию по музейной экспозиции на колесах «Прикосновение к подвигу». В Доме культуры «Юбилейный» участникам областной акции показали интерактивную театральную постановку «Жил-был солдат». При этом школьники были не только зрителями, но и полноправными участниками театрального действия.

Образование
Верх-Чебула
Мариинск
Тисуль
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/10/2023
Образование
Верх-Чебула
Мариинск
Тисуль
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus