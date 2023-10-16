Ежегодная областная акция «Люби и знай родной Кузбасс!» прошла в регионе

В рамках акции в Тяжине побывали более 100 школьников из Маринского, Тисульского и Чебулинского округов. Ребята узнали о профессиях, которые можно получить в Тяжинском агропромышленном техникуме. Школьники познакомились с достопримечательностями окружного центра, посетили библиотеку имени Н.И. Масалова.

Для ребят организовали экскурсию по музейной экспозиции на колесах «Прикосновение к подвигу». В Доме культуры «Юбилейный» участникам областной акции показали интерактивную театральную постановку «Жил-был солдат». При этом школьники были не только зрителями, но и полноправными участниками театрального действия.