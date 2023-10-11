Фельдшера скорой помощи от агрессивного пациента защитили росгвардейцы

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия в отношении медицинского работника.

В вечернее время медработники госпитализировали женщину, которой стало плохо. Сожитель пациентки, которую он сопровождал, начал вести себя агрессивно и попытался ударить фельдшера. Медики воспользовались установленной в служебной машине тревожной кнопкой и вызвали росгвардейцев.

Оперативно прибывшие стражи правопорядка задержали ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 25-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения и передали его сотрудникам органов внутренних дел.

В Кузбассе кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз», которая позволяет стражам правопорядка в режиме реального времени контролировать местоположение и состояние транспортных средств. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия