Фестиваль попкорна в Кузбасскино

16 июля в 12:00 в Летнем парке Кузбасскино состоится фестиваль попкорна, в рамках летней оздоровительной кампании «Кузбасское лето - 2023».

Ни один просмотр фильма в кинотеатре не обходится без попкорна - сладкого или соленого. Его запах ощущается уже на входе в кинотеатр и манит своим ароматом, чтобы его купили.

На фестивале попкорна участникам расскажут невероятные факты о производстве и появлении этих зерен, а также проведут краткий экскурс в историю возникновения попкорна. Каждый сможет принять участие в мастер-классе по изготовлению попкорна и сладкой ваты на профессиональном оборудовании, и узнать об особенностях приготовления этих лакомств в домашних условиях.

Участников ждет оригинальная тематическая фотозона, просмотр фильма, а попкорн и сладкая вата собственного приготовления станут приятным дополнением фестиваля. Изюминкой приготовления попкорна может стать разнообразие вкусов: соленый, сладкий, полезный попкорн с куркумой или корицей и т.д.

Подробности и обязательная предварительная запись по телефону: 36-43-69.

Фото: Кузбасскино