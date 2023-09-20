Финансовая грамотность в трудовых коллективах Кузбасса: специалисты регионального Отделения СФР встретились с сотрудниками Междуреченского водоканала

В рамках проекта «Финансовая грамотность в трудовых коллективах» специалисты Отделения Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу встретились с сотрудниками Междуреченского водоканала.

Эксперты ОСФР рассказали работникам о том, как влияет стаж работы и зарплата на размер страховой пенсии, кто может уйти на пенсию досрочно, что такое пенсионные накопления и как можно ими распорядиться. Кроме того, специалисты Отделения фонда вместе с присутствующими рассмотрели возможности электронных сервисов на портале Госуслуг.

В своем выступлении руководитель группы контроля осуществления страховых выплат Галина Шумова уделила особое внимание новшествам, которые касаются реализации пособия по обязательному социальному страхованию. В частности, речь шла о том, что с января 2023 года работающие по договорам гражданско-правового характера также имеют право на выплаты по больничным и в связи с беременностью и родами. «Теперь не нужна справка 182н о зарплате за два предшествующих года, которую раньше обязан был предоставлять работодатель работнику при увольнении. Сейчас такие документы запрашивает сам Социальный фонд», — пояснила она.

«Финансовая грамотность в трудовых коллективах» – один из проектов Регионального центра финансовой грамотности Кузбасса. В рамках различных проектов этой осенью пройдет серия образовательных мероприятий. «Во время таких встреч наши специалисты проинформируют жителей области о том, как защитить свои пенсионные права. Кроме того, они расскажут о важных изменениях в системе социального обеспечения и пенсионного законодательства», — отметила управляющий ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Фото: ОСФР