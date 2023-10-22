Фотовыставка «Счастлив тот, кто счастлив дома» открылась в Тяжине

В историко-краеведческом музее - филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности посетителей окружной фотовыставки, посвященной Году детей в Кузбассе, ожидает погружение в мир семейных традиций.

В экспозициях выставки представлены фотографии, на которых запечатлены дети и подростки в кругу семьи – на домашних праздниках, при выполнении повседневных дел, за занятиями спортом или творчеством, в туристических походах и на экскурсиях. Фотоработы выполнены как самими детьми, так и членами их семей.

Фотовыставка «Счастлив тот, кто счастлив дома» действует в окружном историко-краеведческом музее, расположенном по адресу: поселок Тяжинский, ул. Западная, д. 4, с 20 октября по 30 ноября 2023 года.