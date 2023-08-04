Фузариоз зерновых культур

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает хозяйствующим субъектам, осуществляющих деятельность по экспорту зерна (в том числе хранение), о необходимости соблюдения обязательных требований к хранению зерна, выпускаемому в обращение на территории Таможенного союза и используемого для пищевых и кормовых целей. Несоблюдение данных требований несёт угрозу такого заболевания зерна как фузариоз.

Фузариоз зерна – широко распространенное в мире заболевание, повсеместно снижающее урожай и качество сельскохозяйственной продукции. Фузариоз зерна по многим аспектам является уникальным заболеванием растений и чрезвычайно трудным для изучения. Одна из его отличительных особенностей – специфическая этиология – участие в патогенном процессе комплекса разных видов грибов р. Fusarium, которые в процессе жизнедеятельности выделяют токсичные вторичные метаболиты – микотоксины (фузариотоксины), в результате чего зерно становится непригодным для использования в пищу и на корм.

Типичные симптомы заболевания на соцветиях зерновых колосовых культур проявляются в виде обесцвечивания колосковых чешуй, хорошо заметного в начальный период созревания растений на фоне еще зеленой окраски здоровой ткани.

Симптомы фузариоза колоса:

- розово-оранжевый налет мицелия и спороношения гриба на колосковых чешуйках колоса;

- бледно-розовое спороношение гриба на колосковых чешуйках;

- глазковая пятнистость на колосковых чешуйках.

Симптомы фузариоза зерна:

- пораженные зерна щуплые, морщинистые с вдавленной глубокой бороздкой и заостренными бочками;

- поверхность зерна обесцвеченная или розоватая, без блеска;

- эндосперм рыхлый, крошащийся;

- низкая стекловидность зерна или полная ее потеря;

- в бороздке и особенно в зародышевой части зерна имеется паутинообразный налет мицелия гриба, белого или розового цвета и скопления конидий, в виде подушечек;

- зародыш зерна нежизнеспособный, на срезе темного цвета.

Фузариозные зерна ячменя и ржи следует отличать от розовоокрашенных зерен нефузариозного происхождения, которые образуются при поражении созревшего зерна пигментообразующими грибами родов Alternaria и Drechslera, a также стерильным мицелием. Розовоокрашенные нефузариозные зерна практически не отличаются от нормальных по форме, размеру, выполненности, по структуре эндосперма и обладают жизнеспособным зародышем соломенно-желтого цвета на срезе).

Основным отличием таких зерен от нормальных является наличие размытых

пятен или полос разных оттенков красно-кирпичного цвета на фоне нормально окрашенных оболочек. Пятна могут располагаться на любой части поверхности

зерновки, но преимущественно в области зародыша (у ржи) или вдоль бороздки (у ячменя). Розовый пигмент в нефузариозных зернах находится внутри плотно прилегающих к эндосперму оболочек, пронизанных окрашенным мицелием гриба, и его невозможно удалить при соскабливании.

Содержание фузариозных зерен регламентировано техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011) и не должно превышать 1 %.

Обращаем внимание хозяйствующих субъектов, что только соблюдение обязательных требований к хранению зерна и проведение исследований на все показатели (в том числе на качество и безопасность) увеличивает вероятность использования качественного зерна на кормовые и пищевые цели.

За консультацией и подробной информацией следует обратиться в Управление по адресу: 650051, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б; 667010, Телефон для справок – (3842) 34-99-15.