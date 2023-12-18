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Гастроли цирка

В Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбасса в декабре 2023 года поступило уведомление о гастролях программы Росгосцирка «Тигры на земле и в воздухе» в филиале ФКП «Росгосцирк» «Новокузнецкий государственный цирк» в городе Новокузнецке в период с 8 декабря 2023 года по 18 января 2024 года

Стоит отметить, что гастролирующая организация состоит в реестре учреждений для проведения культурно-зрелищных мероприятий добросовестно получивших лицензию Россельхознадзора на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, которая с 1 января 2022 года является обязательной для проведения подобной предпринимательской деятельности. 

Общество
kuzbassnews.ru
18/12/2023
Общество
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