Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Госавтоинспекция Новокузнецка усилила профилактическую работу в отношении водителей такси

Госавтоинспекция Новокузнецка усилила профилактическую работу в отношении водителей такси: проводятся целенаправленные рейдовые мероприятия, а также пресечение нарушений правил дорожного движения водителями такси в рамках ежедневной работы на дорогах города.

Так, накануне на стоянку временного задержания уехал автомобиль такси с неисправным рулевым управлением. Инспекторы отделения технического надзора остановили машину на улице Производственной. Кроме того, выяснилось, что на автомобиле установлено газобаллонное оборудование, но разрешения на это нет – в конструкцию транспортного средства собственник внес изменения, а зарегистрировать это почему-то забыл. За данные правонарушения в отношении водителя автомобиля такси составлены два административных материала, автомобиль помещен на спецстоянку.

 

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
28/01/2026
Происшествия
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus