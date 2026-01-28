Госавтоинспекция Новокузнецка усилила профилактическую работу в отношении водителей такси: проводятся целенаправленные рейдовые мероприятия, а также пресечение нарушений правил дорожного движения водителями такси в рамках ежедневной работы на дорогах города.

Так, накануне на стоянку временного задержания уехал автомобиль такси с неисправным рулевым управлением. Инспекторы отделения технического надзора остановили машину на улице Производственной. Кроме того, выяснилось, что на автомобиле установлено газобаллонное оборудование, но разрешения на это нет – в конструкцию транспортного средства собственник внес изменения, а зарегистрировать это почему-то забыл. За данные правонарушения в отношении водителя автомобиля такси составлены два административных материала, автомобиль помещен на спецстоянку.

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области