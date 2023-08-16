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Государственные награды вручены в Кемерове сотрудникам и военнослужащим Росгвардии

 Начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель вручил государственные награды отличившимся во время проведения специальной военной спецоперации.

Награждённых медалями «За заслуги перед Отечеством II степени с мечами», «Суворова» и «За отличие в охране общественного порядка» руководитель территориального органа поблагодарил за примерное мужество и образцовое исполнение служебного и воинского долга.

 «Вы являетесь примером для всего личного состава. Желаю вам долгой и верной службы на благо нашего Отечества», - сказал генерал-майор Юрий Кель.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
16/08/2023
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