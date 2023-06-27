Государственный инспектор Управления Россельхознадзора принял участие в проверке Кемеровской межрайонной природоохранной прокуратуры

Во исполнение требования Прокуратуры Кемеровской области-Кузбасса государственный инспектор отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу принял участие в проверке Кемеровской межрайонной природоохранной прокуратуры. При проведении проверки подлежали осмотру земельные участки сельскохозяйственного назначения, расположенные по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, которые частично нарушены в результате проведения земляных работ, связанных со строительством объектов ООО «Разрез Истокский».

В ходе осмотра земельных участков сельскохозяйственного назначения на осматриваемых землях зафиксировано загрязнение земель сельскохозяйственного назначения отходами производства 5 класса опасности, вследствие размещения насыпи дорожного полотна технологической автодороги, состоящей из вскрышных пород, на общей площади 11805 кв.м., уплотнение плодородного слоя почвы, нарушение рельефа почвенного профиля с образованием колей глубиной до 0,5 метра вследствие многократного прохождения тяжелой спецтехники (в весенний период 2023 года) на площади 7460 кв.м, загрязнение плодородного слоя почвы порубочными остатками (части стволов деревьев, ветки, пни, кора) на площади 126 кв.м., зарастание сорной травянистой растительностью (одуванчик, пырей ползучий, осоты, бодяки и пр.) в результате неиспользования в сельскохозяйственном производстве на общей площади 404498 кв.м.

Арендатором земельных участков – не выполнены установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», на общей площади 431496 кв.м. и самовольном снятии и перемещении плодородного слоя почвы при строительстве водоотводных канав вдоль насыпи дорожного полотна технологической автодороги на площади 7607 кв.м.

Юридическим лицом не выполнены установленные требования и обязательные мероприятия по охране и защите земель от загрязнения вскрышной породой и порубочными остатками, ухудшения качественного состояния земель, что является нарушением требований земельного законодательства РФ, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.

Кемеровской межрайонной природоохранной прокуратурой решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении юридического лица.