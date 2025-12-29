График работы медицинских учреждений Новокузнецка в новогодние и рождественские праздники

Министерство здравоохранения Кузбасса сообщает о графике работы медицинских учреждений Новокузнецка в новогодние и рождественские праздники – с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года.

Как будут работать амбулаторно-поликлинические подразделения (детские и взрослые).

Дежурные кабинеты для пациентов с признаками ОРВИ/гриппа («красные зоны»):

31 декабря 2025: с 8:00 до 14:00 часов.

2, 4, 6, 8, 10 января 2026: с 8:00 до 16:00 часов.

1, 3, 5, 7, 9 января 2026: выходные дни.

Приём дежурного врача («зеленые зоны»):

2, 4, 6, 8, 10 января 2026: с 8:00 до 14:00 часов.

31 декабря 2025, 1, 3, 5, 7, 9 января 2026: выходные дни.

Иллюстрация: Министерство здравоохранения Кузбасса