Гурьевские росгвардейцы задержали кузбассовца, проникшего в охраняемый медицинский центр

В городе Гурьевск экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал с поличным злоумышленника, который повредил входную дверь и проник в частную медицинскую организацию.

Вечером росгвардейцы получили информацию о сработавшей сигнализации в медицинском центре. Спустя несколько минут стражи правопорядка прибыли на место происшествия и задержали мужчину, который пытался скрыться с охраняемого объекта. Им оказался ранее не судимый 46-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанный после употребления спиртных напитков разбил ногой стеклопакет входной двери медицинского центра и проник в помещение объекта. Внутри виновник нанес повреждение еще одной двери, после чего попытался скрыться с места происшествия. Однако оперативно прибывший наряд Росгвардии остановил его.

Для разбирательства и выяснения причин поступка росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия подчеркивает, что установка тревожной сигнализации с подключением к централизованному пульту охраны является наиболее надежным способом обеспечения имущественной безопасности. В случае противоправных действий на охраняемом объекте экипаж Росгвардии мгновенно получит соответствующее уведомление и незамедлительно прибудет на место происшествия для выяснения причин срабатывания сигнализации и задержания нарушителя.

Фото: Росгвардия