За 5 месяцев 2023 года, согласно утвержденному плану государственного задания лабораторного контроля качества и безопасности пищевых продуктов на территории Кемеровской области – Кузбасса, государственными инспекторами ветеринарного надзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбасса было отобрано 22 пробы молока и молочной продукции на кузбасских молокоперерабатывающих предприятиях-экспортёрах.

Отобранные пробы были направлены для проведения исследований в Кемеровскую испытательную лабораторию - КемИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Из 22 проб молока и молочной продукции выявлены 3 положительные пробы: 1 положительный результат на показатели фальсификации и 2 результата на показатели микробиологического загрязнения. Все предприятия, у которых выявлены положительные результаты лабораторных исследований в пробах молочной продукции, провели корректирующие мероприятия по устранению причин загрязнения продукции и прошли усиленный лабораторный контроль.