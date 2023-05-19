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Игра по правилам дорожного движения прошла в Тяжине

В рамках молодежного патриотического форума «Право выбора» игру под девизом «Правильный ДВИЖ» провели педагоги Тяжинского центра дополнительного образования и сотрудники ОГИБДД.
На площади Ленина собрались 50 учащихся школ окружного центра. Ребятам нужно было пройти 7 станций по безопасности дорожного движения: «Фигурка», «Словарь определений», «Знатоки ПДД», «Гимн ПДД», «Регулировщик», «Ребусы ПДД», «Дорожные знаки».
В игре каждый участник действовал самостоятельно. В конце мероприятия начальник ОГИБДД Отделения МВД России по Тяжинскому муниципальному округу, капитан полиции Леонид Юрьевич Фонтанин провел с ребятами беседу по правилам дорожного движения. Десять лучших участников игры получили награды.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/05/2023
Образование
Тяжин

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