Игра в рулетку привела 27-летнего кузбассовца к уголовной ответственности

В конце мая 2023 года житель Мариинска выиграл в онлайн-игре «Рулетка», проводимой запрещённым интернет-магазином, немногим более полутора грамм синтетического наркотика.

В мае 2023 года 27-летний мариинец решил употребить наркотическое средство. Посетив известный ему интернет-магазин, увидел рекламу с приглашением поучаствовать в бесплатной онлайн-игре «Рулетка», где главным призом было доза наркотического средства. Сыграв в рулетку, он сразу же выиграл главный приз: наркотик «соль» весом немногим более полутора грамм. И действительно, через несколько часов ему прислали координаты места «закладки» главного приза. Наркотик подсудимым был найден. Но, как только он отошёл от места нахождения «приза» на расстояние около 100 метров, к нему подъехал автомобиль с сотрудниками полиции. На предложение выдать запрещённые предметы подсудимый сразу же выдал выигранную дозу наркотика.

В суде подсудимый также не стал отрицать свою вину в совершённом преступлении.

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, Мариинский городской суд Кемеровской области назначил ему 3 года лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 2 года.

Также он обязан выплатить в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере около 20 тысяч рублей в виде вознаграждения адвоката.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников