Импорт подкарантинной продукции в Кузбасс увеличился на 10% в сравнении с прошлым годом

При ввозе на территорию Российской Федерации Кемеровской области – Кузбасса должностными лицами Управления Россельхознадзора за первые 5 месяцев 2023 года проконтролировано 5391,803 тонны подкарантинной продукции и 1500 штук древесного упаковочного материала импортного происхождения, это превышает экспортные поставки более чем на 10% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Большая часть подкарантинной продукции ввозится из Республики Казахстан. В 2023 году поставки из Казахстана увеличились на 5% и составили – 3626,978 тонн и 1136 штук. Основной ассортимент составил: томаты свежие – 880,2 тонн, яблоки свежие – 690,8 тонн лук репчатый – 498,9 тонн, огурцы свежие 496,5 тонн, морковь свежая – 455,5 тонн, капуста свежая – 237,87 тонн.

На втором месте по объему экспорт из Киргизии. Количество ввезенной за 5 месяцев подкарантинной продукции снизилось на 11% по сравнению с прошлым годом и составило 943,795 тонн и 314 штук. В основном это: лук репчатый – 437,95 тонн, капуста свежая – 267,6 тонн, морковь свежая – 116,395 тонн, орехи грецкие – 56 тонн, орехи фисташки – 19 тонн.

Кузбасские предприятия, занимающиеся пивоварением, из Республики Беларусь ввезли 66,03 тонны солода.

С начало года в Кузбасс ввезено 734 тонны лука севка и 120 тонн семенного картофеля из Нидерландов, а также 21 тонна семенного картофеля из Германии, объем ввоза семенного материала увеличился на 25,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

С начала года на подкарантинную продукцию выдано 283 актов карантинного фитосанитарного контроля, карантинных объектов не выявлено.