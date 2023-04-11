Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Импорт подкарантинной продукции в Кузбасс увеличился в сравнении с прошлым годом

При ввозе на территорию Кемеровской области – Кузбасса должностными лицами Управления Россельхознадзора за первые 3 месяца 2023 года проконтролировано 3290,597 тонн подкарантинной продукции и 771 штука древесного упаковочного материала импортного происхождения, это выше на 8% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Большая часть подкарантинной продукции ввезена из Казахстана –                  1999,017 тонн и 651 штука. Основной ассортимент: томаты  – 616,5 тонн, яблоки  – 530,6 тонн, морковь  – 268 тонн, огурцы 193,5 тонн, капуста  -112 тонн.

Из Киргизии ввезено – 533,55 тонн и 120 шт. В основном это овощи: капуста  – 247,1 тонн,  лук репчатый – 209,85 тонн, морковь  –32 тонн, а также  орехи грецкие – 24 тонн, орехи фисташки –  19 тонн.

Кузбасские предприятия, занимающиеся пивоварением, из Республики Беларусь ввезли 66,03 тонны солода.

 Также на территорию области ввезено 692 тонны семенного материала из Нидерландов, а именно: 671 тонна лука севка и  21 тонна картофеля, для розничной реализации.

С начала года на подкарантинную продукцию выдано 169 актов карантинного фитосанитарного контроля, карантинных объектов не выявлено.

Общество
kuzbassnews.ru
11/04/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus