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Инфочас антитеррористической тематики состоялся в Тяжинском агропромышленном техникуме

Информационный час провела режиссер Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский Ольга Викторовна Петракова. В мероприятии, направленном на предупреждение преступлений террористического характера среди несовершеннолетних, приняли участие студенты первого курса, обучающиеся по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования».
Ребята рассмотрели такие понятия как «терроризм», «экстремизм», «фанатизм», «толерантность» и другие. Разобрали, что собой представляют деструктивные сообщества, поговорили о признаках эмоциональных нарушений лежащих в основе антиобщественного поведения. Студенты узнали, как придерживаться правил шести «не», чтобы не попасть под влияние запрещенных организаций.
Вниманию ребят были представлены видеоролики «Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом» и «Дом дружбы». Кроме того студенты посмотрели патриотические слайды «Традиция побеждать» и ролик «Za», разъясняющий террористическую сущность киевского режима, а также цели и задачи СВО.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/09/2023
Образование
Тяжин
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