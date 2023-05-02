Информация для участников ВЭД!

В Кемеровской области в рамках фитосанитарной сертификации в апреле 2023 года подвергнуты карантинному фитосанитарному обеззараживанию древесина общим объемом 1795 кубометров, предназначенной на экспорт в КНР. Обеззараживание древесины проведено Кемеровским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ» (имеет лицензию на проведения данных вид работ) с получением актов карантинного фитосанитарного обеззараживания древесины.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проконтролировано соответствие подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям страны-импортера. Обеззараживание лесоматериалов проводилось в соответствии с фитосанитарными требованиями, предъявляемыми со стороны Китайской Народной Республики к древесине.

В соответствии с фитосанитарными требованиями национальной службы по карантину растений Китайской Народной Республики с апреля по октябрь при экспорте в КНР неокоренная древесина должна быть подвергнута карантинному фитосанитарному обеззараживанию. Информация о проведенном фитосанитарном обеззараживании вносится в соответствующую графу фитосанитарного сертификата. Карантинное фитосанитарное обеззараживание проводят организации, получившие лицензию в установленном порядке.

Информация о требованиях КНР к ввозимой древесине размещена на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит»