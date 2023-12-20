Инспекторами Россельхознадзора с начала года проконтролировано более 12 тысяч тонн ввозимой в Кузбасс подкарантинной продукции

При ввозе на территорию Российской Федерации Кемеровской области – Кузбасса должностными лицами Управления Россельхознадзора за 11 месяцев 2023 года проконтролировано 12111,513 тонн подкарантинной продукции, 21040 штук саженцев и 4550 штук древесного упаковочного материала. Импорт подкарантинной продукции в 2023 году снизился на 23 % в сравнении аналогичным периодом 2022 года.

Большая часть подкарантинной продукции ввезена из Республики Казахстан – 9873,12 тонны и 2866 штук. Основной ассортимент это лук репчатый – 2656,146 тонн, арбузы – 1724,6 тонны, томаты – 1249,681 тонн, дыни – 1011,5 тонн, яблоки – 773,36 тонны, морковь – 656,5 тонн, огурцы – 580,5 тонн, капуста – 455,87 тонн, а также сухофрукты в количестве – 261,693 тонны.

Из Киргизии в Кузбасс экспортировано 1331,267 тонн плодоовощной продукции, 20000 штук саженцев роз, 0,74 тонны и 1644 штуки древесного упаковочного материала, в основном это лук репчатый - 507,95 тонн, капуста – 283,1 тонны, морковь – 156,395 тонн, перец – 127,3 тонн, орехи сушеные – 75 тонн, картофель – 40,2 тонн, ягоды свежие – 39,611 тонн, абрикосы – 23 тонны, арбузы – 21 тонна.

Из Республики Беларусь ввезено 66,03 тонн солода и 1040 штук саженцев ягодных культур.

С начала года в Кузбасс автомобильным транспортом было ввезено 959 тонн посадочного материала происхождением из Нидерландов, а именно 141 тонна семенного картофеля и 818 тонн лука севка для посадки гражданами в личных подсобных хозяйствах.

За прошедший период на подкарантинную продукцию выдано 642 акта карантинного фитосанитарного контроля. При проведении досмотров, карантинных объектов во возимой подкарантинной продукции не выявлено.