Инспекторами Россельхознадзора в Кемеровской области –Кузбассе в июне проконтролировано более 1000 тонн ягод и овощей

При ввозе на территорию Российской Федерации Кемеровской области – Кузбасса должностными лицами Управления Россельхознадзора за июнь 2023 года проконтролировано 1389,198 тонн подкарантинной продукции и 622 штуки древесного упаковочного материала. Импорт подкарантинной продукции в июне 2023 снизился на 22 % в сравнении аналогичным периодом 2022года.

Большая часть подкарантинной продукции ввезена из Республики Казахстан – 1285,443 тонны и 233 штуки. Основной ассортимент это арбузы – 493,6 тонн, лук репчатый – 200 тонн, капуста – 196,5 тонн, томаты – 143,873 тонны, огурцы – 84 тонны, дыни - 76 тонн.

Из Киргизии в Кузбасс экспортировано 103,755 тонн и 389 штук подкарантинной продукции, в основном это картофель – 40,2 тонн, морковь – 40 тонн, свежие ягоды – 13,555 тонн, капуста свежая – 10 тонн.

В июне на подкарантинную продукцию выдано 75 актов карантинного фитосанитарного контроля. При проведении досмотров, карантинных объектов во возимой подкарантинной продукции не выявлено.