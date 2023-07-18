Инспекторами Россельхознадзора в Кемеровской области –Кузбассе за первое полугодие проконтролировано более 6,5 тысяч тонн ягод и овощей

При ввозе на территорию Российской Федерации Кемеровской области – Кузбасса должностными лицами Управления Россельхознадзора за первое полугодие 2023 года проконтролировано 6803,001 тонны подкарантинной продукции и 2122 штуки древесного упаковочного материала. Импорт подкарантинной продукции в 2023 году вырос на 3,3 % в сравнении аналогичным периодом 2022 года.

Большая часть подкарантинной продукции ввезена из Республики Казахстан – 4858,421 тонны и 1369 штуки. Основной ассортимент это томаты – 1010,73 тонн, яблоки - 690,8 тонн, лук репчатый – 638,9 тонн, огурцы – 580,5 тонн, арбузы – 493,6 тонны, капуста – 455,87 тонн, морковь – 455,5 тонн, а также сухофрукты в количестве – 171,849 тонны.

Из Киргизии в Кузбасс экспортировано 1038,75 тонн и 753 штуки подкарантинной продукции, в основном это лук репчатый -437,95 тонн, капуста – 277,6 тонн, морковь – 156,395 тонн, картофель – 40,2 тонн, орехи сушеные – 75 тонн.

Также за первое полугодие 2023 года на территорию Кемеровской области было ввезено 66,03 тонн солода из Республики Беларусь.

За 6 месяцев 2023 года в Кузбасс автомобильным транспортом было ввезено 734 тонны лука севка, 120 тонн картофеля семенного из Казахстана, а также 21 тонна картофеля семенного из Нидерландов для посадки гражданами в личных подсобных хозяйствах, что говорит о приросте на 25,5% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

За прошедший период на подкарантинную продукцию выдано 358 актов карантинного фитосанитарного контроля. При проведении досмотров, карантинных объектов во возимой подкарантинной продукции не выявлено.