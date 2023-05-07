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Интеллектуальная игра «Все для Победы!» состоялась в Тяжине

Организаторами выступили представители местной организацией Российского движения детей и молодежи и отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа.
В Доме культуры «Юбилейный» состязались студенты-первокурсники Тяжинского агропромышленного техникума и учащиеся 10 классов школ округа. В интеллектуальной игре победила команда Тяжинской средней школы № 2. Студенты Тяжинского агропромышленного техникума – на втором месте. Все игроки награждены грамотами и сертификатами РДДМ.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/05/2023
Культура
Тяжин
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