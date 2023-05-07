Интеллектуальная игра «Все для Победы!» состоялась в Тяжине

Организаторами выступили представители местной организацией Российского движения детей и молодежи и отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа.

В Доме культуры «Юбилейный» состязались студенты-первокурсники Тяжинского агропромышленного техникума и учащиеся 10 классов школ округа. В интеллектуальной игре победила команда Тяжинской средней школы № 2. Студенты Тяжинского агропромышленного техникума – на втором месте. Все игроки награждены грамотами и сертификатами РДДМ.