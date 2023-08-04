Исправительная колония в Кузбассе до 30 июля 2024 года обязана устранить нарушения санитарного законодательства

Речь идёт об отсутствии необходимого количества бесконтактных смесителей у «Лечебно-исправительного учреждения № 33» в помещениях филиала «Туберкулёзная больница № 3» Медико-санитарной части № 42 ФСИН России. Ранее Мариинским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях было выявлено отсутствие около 70 бесконтактных смесителей более чем в 40 помещениях лечебного учреждения для лиц, осуждённых к лишению свободы…

Из материалов гражданского дела следует, что Мариинской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в марте и повторно в июне 2022 года в мариинском «Лечебно-исправительном учреждении № 33» проводилась проверка уголовно-исполнительного и санитарно-эпидемиологического законодательства в помещениях филиала «Туберкулёзная больница № 3» Медико-санитарной части № 42 ФСИН России. В результате было выявлено отсутствие около 70 бесконтактных смесителей более чем в 40 помещениях, среди которых помещение просмотра посева на туберкулёз, комнаты хранения отходов, отделение COVID стационара № 3 и другие помещения. По выявленным нарушениям в адрес руководства колонии прокурором вносились представления, однако нарушения так и не были устранены.

В результате прокурор обратился в Мариинский городской суд Кемеровской области с требованиями обязать исправительное учреждение в срок до 30 июля 2024 года организовать проведение мероприятий по оборудованию помещений смесителями с бесконтактным управлением.

В судебном заседании представителем исправительного учреждения исковые требования прокурора признаны не были. Они не возражали против оборудования помещений бесконтактными смесителями в количестве, установленном действующим санитарным законодательством. Ранее учреждением неоднократно направлялись запросы в ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу о выделении финансирования, но денежные средства в учреждение так и не поступили. При этом срок, установленный в исковом заявлении прокурора для устранения нарушений, по мнению представителя исправительного учреждения, не отвечает требованиям объективности и не является достаточным, так как для исправления ситуации необходима закупка строительных материалов. А для этого необходимо выполнить действия, установленные федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. То есть при установлении срока исполнения решения суда должна быть учтена длительность процедур для заключения контракта.

Несмотря на непризнание иска представителем колонии, суд удовлетворил заявленные требования, установив срок для устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства до 30 июля 2024 года.

«Довод представителя ответчика о невозможности проведения всех мероприятий по устранению нарушений до 30 июля 2024 года ввиду отсутствия финансовых средств не являются основанием для освобождения ответчика от исполнения возложенных на него законом обязанностей», – указал суд в решении, которое не было обжаловано.

1 августа 2023 года судебный акт вступил в законную силу.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников