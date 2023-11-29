Истец доказал в суде, что банком при оформлении кредита на приобретение автотранспортного средства, была навязана услуга «Автодруг» стоимостью 130 000 рублей

Истец обратилась в суд с иском к организации о защите прав потребителей, требования мотивировала тем, что между ней и банком был заключен кредитный договор на приобретение автомобиля, а также на иные цели, определённые заёмщиком.

Сумма кредита составила 814 000 рублей.

Стоимость транспортного средства составила 885 000 рублей, из которых 635 000 рублей были оплачены за счёт кредитных денежных средств.

В процессе оформления в банке договора, истцу, банком была навязана услуга «Автодруг-3», поставщиком которой является специализированная организация.

Стоимость услуги составила 130 000 и была оплачена единовременно путём списания суммы со счёта истца из кредитных денежных средств, предоставленных банком.

Истец обратилась в организацию с требованием о расторжении договора и о возврате денежных средств в размере 130 000 рублей.

Данное требование было получено и оставлено без ответа.

Истец услугами технической помощи на дорогах, предоставляемых специализированной организацией, иными услугами не пользовалась.

В связи с этим истец просит взыскать с организации денежную сумму в размере 130 000 рублей; компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей; штраф в связи с неудовлетворением в добровольном порядке требований потребителя в размере 50 % от удовлетворённой судом суммы.

В суд от компании поступил отзыв на иск, согласно которому требования являются необоснованными, подписывая договор, истец своей подписью удостоверила, что оплачивает 128 700 рублей за одну консультационную услугу, а 1 300 рублей за оказание безлимитных услуг помощи на дорогах в течение 5 лет (абонентское обслуживание).

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Компания считает, что факт оказания услуг потребителю доказан относимым и допустимым письменным доказательством - документом об оказании услуг, соответственно, если потребитель возражает против этого, то именно он должен представить доказательства в опровержение факта оказания услуг.

Истец ссылается на то, что в рамках договора она от компании никаких услуг не получила.

Суд счёл, что специализированная организация надлежащих, относимых и допустимых доказательств оказания истцу одной (разовой) устной консультационной услуги по условиям потребительских и коммерческих кредитных, наличных, страховых и лизинговых программ в рамках договора на сумму 128 700 рублей не представило.

Сертификат к договору, в котором указано об оказании консультации, сам по себе доказательством надлежащего исполнения обязательства со стороны компании признан быть не может.

Так указанные в сертификате к договору вопросы консультации относятся к сфере деятельности кредитных и страховых компаний и не соответствуют уставной деятельности компании.

Суд решил, исковые требования о защите прав потребителей удовлетворить полностью.

Взыскать в пользу истца;

- 130 000 рублей в связи с отказом от исполнения договора;

- 5 000 рублей компенсацию морального вреда;

- 67 500 рублей штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя;

- 63 рубля почтовые расходы,

а всего 202 563 рубля.

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Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

Фото: Кемеровский районный суд