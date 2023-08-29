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Исторический брейн-ринг «История Куликовской битвы в деталях»

В сентябре в арт-зале Кузбасскино для кемеровских школьников и студентов состоятся интеллектуальные игры «История Куликовской битвы в деталях», посвященные празднованию в 2030 году 650-летия Куликовской битвы.

Куликовская битва – одно из самых выдающихся событий в истории России. Победа на Куликовом поле стала отправной точкой становления российской государственности, символом доблести и славы. Ничто так не объединяет людей, не обладает таким мощным связующим началом, как общая историческая память.

Участникам исторического брейн-ринга предстоит разделиться на команды и пройти несколько этапов:

- Подготовительный этап – просмотр видеоролика о великом сражении;

- Раунд «Разминка» - вопросы из категории «Да\Нет»;

- Раунд «Подключаем логику» - вопросы с одним вариантом ответа;

- Раунд «Секретные материалы» - вопросы с пропущенным словом;

- Заключительный этап – подведение итогов.

Брейн-ринг включает в себя несколько туров, а участники делятся на команды, которые соревнуются между собой.

Мероприятия для организованных групп проводятся в рамках проекта «Образование через кинематограф» в кинозале «Кузбасскино» и образовательных учреждениях города Кемерово по предварительной договоренности.

Возможно приобретение билетов по программе «Пушкинская карта».

Обязательная предварительная запись по телефону: 36-43-69.

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
29/08/2023
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