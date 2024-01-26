Итоги деятельности Управления Россельхознадзора в области семеноводства сельскохозяйственных растений на территории Кузбасса за 2023 год

В Кузбассе подведены итоги работы Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в области семеноводства сельскохозяйственных растений за 2023 год. Перед ведомством стоит задача – не допустить нарушений действующего законодательства в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений и предотвратить возможные ошибки со стороны хозяйствующих субъектов и участников внешнеэкономической деятельности.

Сегодня одним из ключевых инструментов при осуществлении государственного контроля (надзора) являются профилактические мероприятия. Об этом свидетельствуют и цифры – по данным отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управлением в Кузбассе проведено 674 профилактических мероприятий, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (279).

За прошедший год на 51% увеличилось количество профилактических визитов (83 – 2023 год, 46 – 2022 год), почти на 30% – число консультирований (412 – 2023 год, 122 – 2022 год), на 33% снизилось количество объявленных предостережений (52 – 2023 год, 78 – 2022 год), что свидетельствует о положительной динамике работы инспекторского состава в профилактике нарушений.

Кроме вышеперечисленных профилактических мероприятий по-прежнему эффективным инструментом остается информирование поднадзорных субъектов о необходимости соблюдения требований законодательства в сфере семеноводства, о результатах деятельности Россельхознадзора и его территориальных управлений, основных нарушениях, а также кратком обзоре изменений требований законодательства. За предыдущий год на 25% увеличилось количество публикаций в СМИ (газеты, журналы), а также публикаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на сайтах Россельхознадзора и его территориальных органов, выступлений на радио, телевидении, интервью (127 – 2023 год, 32 – 2022 год).

Активная работа продолжается и в части контроля содержания ГМО в импортном семенном и посадочном материале, в прошлом году Управлением были отобраны 40 проб семенного материала (лук – севок) от 40 партий общей массой 123,4,0 тонн, по результатам лабораторных испытаний ГМО не обнаружены.

2023 год наглядно продемонстрировал, что сокращение проверочной деятельности не стало фактором снижения эффективности работы Управления. Напротив, благодаря активной профилактической работе инспекторов в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений с сельхозтоваропроизводителями Кузбасса Управление продолжает выполнять стоящие перед Россельхознадзором задачи.