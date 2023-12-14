Итоги морозной недели: 69 водителей получили помощь дорожников

За неделю сильных морозов с 7 по 13 декабря дорожники оказали помощь автомобилистам не менее чем в 69 ситуациях аварийных остановок на федеральных трассах в Новосибирской, Омской, Кемеровской и Томской областях.

Нынешней зимой в статистике аварийных остановок исключительно грузовые автомобили: перемерзает топливо, выходят из строя двигатели, тормозные системы, электрика. Задача дорожных служб – оперативно эвакуировать транспортное средство с проезжей части федеральной трассы, как помеху безопасному движению, и не дать замерзнуть людям. Для этого дежурные бригады при температуре воздуха ниже -25 С круглосуточно патрулируют закрепленные участки. Обнаруженные автомобили, вышедшие из строя, отогревают, чтобы водитель продолжил свой путь самостоятельно, а если это невозможно – буксируют в безопасное место. Людям предлагают горячий чай и доставку к месту обогрева. Для тех, кто ожидает помощь своей организации, выставляют прикрытие. Чаще других оказывать помощь автомобилистам в эти дни пришлось дорожникам Новосибирской и Омской области: 47 и 15 случаев соответственно.

Вместе с потеплением в Западную Сибирь вернутся снегопады. Напоминаем водителям о необходимости соблюдать особую осторожность в условиях сниженной видимости и усиленной работы дорожной техники.

Фото: пресс-служба Федерального управления автомобильных дорог "Сибирь"