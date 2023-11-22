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Итоги военно-спортивной игры «Дорога победителей» подвели в Тяжинском округе

На базе детского загородного оздоровительного лагеря «Олимпиец» юнармейцы продемонстрировали спортивную и военную подготовку. В четырёхдневной военно-спортивной игре, посвященной памяти воина-земляка, Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова приняли участие четыре команды Тяжинского округа – Новопокровской основной школы, Тяжинских средних школ № 1, 2, 3, а также четыре команды из Мариинского, Тисульского и Ижморского округов.
Конкурсные испытания включали нормативы ВФСК «ГТО», военную подготовку «Отчизны верные сыны», состязания по военно-прикладным и техническим видам спорта «Мастер» и творческий конкурс «Моя малая родина». Наиболее запоминающимся для ребят был ночной марш-бросок. По условиям игры юнармейцы, действуя в тылу противника, должны были взять в плен фашиста и доставить его в штаб своей группировки. Педагоги Тяжинского центра дополнительного образования ежедневно проводили для ребят различные мероприятия.
По итогам военно-спортивной игры первое место и кубок победителя завоевали юнармейцы Тяжинской средней школы № 3. На втором месте команда Тяжинской средней школы № 2 и третье место досталось ребятам из Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова.
На торжественном закрытии военно-спортивной игры «Дорога победителей» организаторы вручили юнармейцам награды и денежное вознаграждение.

 

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22/11/2023
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