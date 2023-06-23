Итоговая линейка состоялась в Тяжинском агропромышленном техникуме

Администрацией образовательного учреждения награждены отличники учебы, хорошисты, лучшие волонтеры и активисты. Главный специалист Тяжинского окружного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Антонина Анатольевна Меновщикова вручила благодарственные письма лучшим активистам местного отделения Российского Союза Молодежи - Кузбасс из числа студентов техникума.

В Тяжинском агропромышленном техникуме стартовала приемная кампания на 2023-2024 учебный год. Набор осуществляется по программам подготовки специалистов среднего звена на базе 9 классов: «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 9 классов: «Сварщик», «Повар, кондитер».

По основным программам профессионального обучения – программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих должностям служащих ведется набор выпускников специальных коррекционных общеобразовательных школ 8 вида: «Рабочий зеленого строительства», «Слесарь-сантехник».