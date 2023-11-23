В ноябре 2023 года сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу досмотрена 1 партия сухого эндокринно-ферментного и специального сырья, полученного при убое северного оленя на убойных пунктах Республики Тывы общим весом 47 килограмм.

Эти побочные продукты убоя животных широко используется в китайской и тибетской медицине для лечения различных заболеваний эндокринной системы человека.

Экспорт непищевой продукции осуществлен предприятием-экспортёром из Кемеровской области автомобильным и авиатранспортом.

Непищевая продукция подвергнута лабораторному контролю в аккредитованной лаборатории ВНИИЗЖ, по результатам которого признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.

В ходе досмотра подконтрольного груза нарушений требований законодательства Российской Федерации не выявлено. На продукцию оформлен экспортный ветеринарный сертификат формы 5f, учтённые в информационной системе Россельхознадзора «eCert».