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Из Кузбасса под контролем Россельхознадзора в ноябре экспортировано более 3 тыс. тонн гороха в Китайскую Народную Республику

В ноябре 2023 года Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проконтролировало экспорт  в Китайскую Народную Республику 3200 тонн гороха урожая 2023 года, выращенного на территории Кемеровской области-Кузбасса сельхозтоваропроизводителями Чебулинского района – ООО «Чебулинское», ООО «Усть-Сертинское».

Государственным инспектором отдела фитосанитарного контроля и семенного контроля перед погрузкой в контейнер от каждой партии гороха были отобраны образцы, с целью установления соответствия подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям Китайской Народной Республики. Отобранные образцы направлены в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения лабораторных исследований. 

На основании заключений Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» партии гороха соответствовали требованиям страны-импортера и условиям контракта. На отгружаемые партии Управлением оформлены 194 фитосанитарных сертификата. 

Общество
kuzbassnews.ru
05/12/2023
Общество
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