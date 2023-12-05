В ноябре 2023 года Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проконтролировало экспорт в Китайскую Народную Республику 3200 тонн гороха урожая 2023 года, выращенного на территории Кемеровской области-Кузбасса сельхозтоваропроизводителями Чебулинского района – ООО «Чебулинское», ООО «Усть-Сертинское».

Государственным инспектором отдела фитосанитарного контроля и семенного контроля перед погрузкой в контейнер от каждой партии гороха были отобраны образцы, с целью установления соответствия подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям Китайской Народной Республики. Отобранные образцы направлены в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения лабораторных исследований.

На основании заключений Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» партии гороха соответствовали требованиям страны-импортера и условиям контракта. На отгружаемые партии Управлением оформлены 194 фитосанитарных сертификата.