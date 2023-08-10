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Из Кузбасса в июле экспортировано более 10,5 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки

В июле 2023 года экспорт зерновой продукции из Кузбасса вырос в 4,4 раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу проконтролировано 10623,4 тонны зерна и продуктов его переработки.

Главным импортером в июле стала Китайская Народная Республика. Основные поставки пришлись на семена рапса для промышленной переработки – 6394,9 тонн и муку пшеничную– 66,9 тонн. Также подкарантинная продукция отправлялась в Корейскую Народно-Демократическую Республику - мука пшеничная в количестве 877,5 тонн, Республику Казахстан - зерно пшеницы в количестве 1050 тонн и отруби пшеничные в количестве 1332,4 тонны, в Киргизию – ячмень продовольственный в количестве 138,9 тонн, в Литовскую Республику горох сушеный в количестве – 594 тонн.

Пробы, отобранные должностными лицами Управления Россельхознадзора в ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт, исследовались в аккредитованной лаборатории (ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ).

По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров. На экспортируемое зерно выдан 161 фитосанитарный сертификат

Общество
kuzbassnews.ru
10/08/2023
Общество
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