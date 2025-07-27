Из уст медиков о причинах, влияющих на здоровье мозга

Врач - невролог поликлиники N 2 Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова Екатерина Юрьевна Тарасенко рассказала о причинах, по которым человеческий компьютер - мозг - выходит из строя.

Как говорит специалист, это и пресловутая наследственность, и питание, и экология, и травмы головы.

На его работу влияет и качество сна, психическое состояние, интеллектуальная и физическая нагрузка. "Наверняка, хоть раз в жизни каждый взрослый человек после недостаточного сна произносил фразу «голова совсем не соображает». Действительно, сильная усталость отражается в том числе и на работе мозга, - рассказывает врач - невролог. - Понять, что с мозгом что-то не в порядке, можно как по общим симптомам, характерным и для других болезней, например, слабость, утомляемость, головные боли и т.д., так и по специфическим. К ним относятся те, что связаны непосредственно с функцией пораженного отдела головного мозга. Когда какая-то функция «теряется», например, появляется слабость в одной или нескольких конечностях, мышцах лица. Могут возникнуть нарушение речи, расстройства чувствительности на разных участках тела: целая конечность или обе, с одной стороны, вся половина лица".

Пресс-служба НГКБ N 1 (фото).