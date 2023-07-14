Изготовление подконтрольного товара из товара другого наименования

По результатам мониторинга ФГИС «Меркурий», в июле текущего года, специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу выявлено нарушение, допущенное ветеринарным врачом на предприятии ООО "Анжерские колбасы" при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на мясную продукцию.

Так, при оформлении производственных сертификатов внесены сведения о том, что сырьем для изготовления продукции: «Шейка сырокопченая из свинины категории Б» является другая часть свиной туши: карбонад полуфабрикат зам.

Данная продукция была выпущена в оборот с целью «реализация в пищу людям».

Таким образом, ветеринарным врачом при оформлении ветеринарных сопроводительных документов были нарушены принципы прослеживаемости продукции, в результате чего предприятием ООО «Анжерские колбасы» выпущена в оборот некачественная подконтрольная продукция, оборот которой запрещен.

Юридическому лицу ООО "Анжерские колбасы" направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.

За нарушение, допущенное ветеринарным врачом, Управлением направлено информационное письмо в Управление ветеринарии Кузбасса о принятии мер по недопущению дальнейших нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС «Меркурий».

Работа по выявлению нарушений в ФГИС «Меркурий» продолжается.