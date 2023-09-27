Известный велопутешественник встретился с росгвардейцами и поддержал инициативу по обустройству родника памяти

Известный южноуральский велопутешественник Алексей Орлов совершил визит в Кемерово, где встретился с сотрудниками Росгвардии и поддержал инициативу по обустройству родника памяти в честь погибших стражей правопорядка.

Алексей Орлов посетил базу СОБР «Символ», расположенную недалеко от места, где планируется создать родник памяти. Идея обустроить источник возникла у воспитанников класса Росгвардии из школы №74, которые стремятся сохранить память о героически погибших росгвардейцах.

В рамках доброй традиции велопутешественник «связал» родники из своего родного Миаса с кемеровским ключом. Совместно с Алексеем будущее памятное место посетила кандидат геолого-минералогических наук Екатерина Наставко, которая подчеркнула, что после необходимых исследований можно будет определить пригодность воды для питья. Она отметила, что для Рудничного района областного центра это один из немногих родников, поэтому благоустройство данного водного объекта имеет и важное экологическое значение.

В ходе встречи с росгвардейцами Алексей Орлов поделился своими увлекательными путешествиями и рассказал о том, как проехал на велосипеде от Черного до Белого моря и от родного озера Тургояк на южном Урале до озера Байкал. Орлов всегда ставит перед собой цель - путешествовать от водоема к водоему, и знакомство с кемеровским родником станет частью его новых маршрутов.

Юнгвардейцы выразили свою признательность Алексею за его поддержку и вручили ему атлас Кемеровской области. Они пожелали путешественнику успехов в его будущих дальних экспедициях.

Фото: Росгвардия