К пяти годам лишения свободы приговорён гражданин Республики Киргизия, совершивший покушение на незаконный сбыт наркотических средств

Неустановленное следствием лицо, имея преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, в интернет мессенджере «Telegram» предложило жителю Новосибирска за денежное вознаграждение осуществить сбыт наркотических средств, на что он дал своё добровольное согласие.

Осуждённый должен был выполнить функцию так называемого «закладчика» наркотического средства, то есть в поднятии «закладки», состоящей из 200 свёртков с наркотическим средством, с места её хранения и перевозке в тайник с целью дальнейшего незаконного сбыта.

В обусловленном месте он поднял «закладку», состоящую из 200 свёртков, в которых находилось наркотическое средство, содержащее в своём составе героин массой не менее 47,709 гр., и метадон массой не менее 37,971 гр.

Затем попросил своего друга отвезти его в город Кемерово, где он должен был оставить свёрток с наркотическим веществом.

По пути из Новосибирска в Кемерово он несколько раз просил остановить автомобиль, хотел выбросить наркотические средства, но не мог решиться, так как понимал, что в противном случае у него не будет денежных средств на лечение матери. Товарищам, с которыми он ехал в автомобиле, истинную причину остановок не называл, они не знали, что при нём находятся наркотические средства. На подъезде к городу Кемерово был задержан сотрудниками полиции по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.

Судом гражданин Республики Киргизия был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

Фото из открытых источников