К пяти годам лишения свободы приговорён житель города Кемерово за совершённое изнасилование

Из показаний потерпевшей установлено, что она пошла в ларёк за сигаретами, ей сигареты не продали, так как с собой у неё не было паспорта.

Возле ларька стоял мужчина, она спросила у него, не может ли он угостить её сигаретами, он угостил, после чего они стали распивать спиртные напитки.

Потом мужчина предложил ей отъехать подальше от магазина, стояли во дворах, общались, затем мужчине потребовалось заправить машину. Они поехали, заправили машину, он предложил прокатиться, повернули в сторону посёлка, она сказала, что неподалеку есть озеро, они поехали к этому озеру и стали там распивать спиртные напитки.

Мужчина предложил ей начать общаться «поближе», после чего решил поспать. После того, как он поспал, стал звать её пересесть к нему на заднее сиденье, на что она ему отказала, потом он вышел из машины, сел к ней на переднее сиденье и начал предлагать отношения, на что она тоже отказала.

После чего они поехали по в сторону одной из деревень, где приобрели алкоголь, время было уже ближе к вечеру, от мужчины стали поступать предложения на интим, на что она ему отказала, дальше последовали угрозы, что если она ему откажет, то пойдет домой пешком.

В деревне они снова купили спиртное и поехали по просёлочной дороге до конца, там остановились, от мужчины снова поступило предложение интимной близости, на что она отказала, мужчина нанёс ей удар по лицу, далее начал угрожать применением силы, после чего изнасиловал, а также совершил насильственные действия сексуального характера.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый вину в насильственных действиях сексуального характера не признал, также, как и не признал вину в изнасиловании, то есть половом сношении с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей.

Показания подсудимого в части совершения насильственных действий сексуального характера и совершения изнасилования, якобы с согласия и по воле потерпевшей, суд расценил, как средство защиты подсудимого и желания уклонится от ответственности за совершение тяжких преступлений, поскольку его показания в этой части полностью опровергаются показаниями потерпевшей, свидетелей, которые давали последовательные показания в судебном заседании, подтверждающиеся исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, представленными стороной обвинения, не доверять которым у суда нет оснований.

Подсудимый был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

ст. 132 ч. 1 УК РФ и ему назначено наказание по данной норме Закона в виде 4 лет лишения свободы;

ст. 131 ч. 1 УК РФ назначено наказание по данной норме Закона в виде 4 лет лишения свободы;

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

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Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

Фото из открытых источников