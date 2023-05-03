Как избавиться от проволочника на картофеле

На землях в границах подконтрольных Управлению Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу сегодня наложено 43 карантинных фитосанитарных зоны по вредителю – золотистая картофельная нематода, но к нам чаще обращаются с вопросом: «Как бороться с проволочником?»

Проволочник – не такой "раскрученный" враг картофеля, как колорадский жук. О последнем много пишут и каждый сезон рекламируют очередное новое средство борьбы, которое "гарантированно избавит от жука". А до неприметных жуков-щелкунов и их личинок – проволочников, кажется, никому и дела нет. Хотя появление проволочника на участке трудно спутать с чем-либо еще. Этот вредитель подтачивает клубни и побеги растений, а достать его не просто, ведь он может зарываться в землю на глубину несколько метров. Но даже с такой напастью можно бороться.

Сотрудники отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления советуют применять ряд профилактических мер:

соблюдайте севооборот – при посадке картофеля это особенно важно, так как если картофель из года в год высаживают на отведенном участке земли, то и не удивляйтесь постоянному неурожаю;

убирайте корнеплоды вовремя и не оставляйте их на зиму – устранив источник еды и тепла, вы лишите проволочника комфортной зимовки;

привлекайте на участок врагов проволочника и жука-щелкуна, в первую очередь это птицы. Особенно любят проволочника скворцы, вороны, дрозды, горлицы, грачи, трясогузки и синицы. Главным средством привлечения птиц на участок служат скворечники. Уничтожают проволочника и жужелицы, которые являются плотоядными насекомыми и с удовольствием питаются "собратьями";

уничтожайте сорняки. Лопухи и пырей – это готовый "дом" для личинок жука-щелкуна, поэтому их нужно уничтожать в первую очередь, равно как и любые другие сорняки.

Есть немало растений, соседство с которыми не переносят жуки-щелкуны и соответственно проволочники, например:

сидераты – проволочник не жалует горчицу, поэтому посадите ее осенью, подождите, пока она вырастет до 10 см, затем срежьте и заделайте в землю на зиму. Повторите эту операцию ранней весной и также запашите горчицу в почву. Перегнившее растение выделяет эфирные масла, которые отпугивают проволочника. Также можно высаживать сурепку, рапс, гречиху, шпинат и донник;

бобовые культуры рядом с картофелем. Всеядный проволочник почему-то не жалует горох, фасоль и бобы, кроме того, эти растения дополнительно обогатят почву азотом.

С проволочником огородники сражаются многие годы. При этом существует немало методов борьбы с ним без применения химикатов. Например:

понижайте кислотность почвы – определить, что почва стала сильнокислой, можно по растущим на участке растениям-индикаторам, например, таким, как хвощ полевой, щавель и подорожник. При перекапывании и рыхлении почвы вносите известь, мел или золу, а раз в несколько лет используйте доломитовую муку;

вносите аммиачную селитру или сульфат аммония. Использование таких препаратов с содержанием аммиака заставляет личинки мигрировать глубже под землю, спасаясь от неблагоприятных условий. Достаточно вносить 20-30 г на 1 кв.м;

поливайте растения раствором марганцовки под корень. Достаточно слабого раствора – 2-4 г на 10 л воды, в одну лунку вносите не более 200-300 мл.

Химические препараты рекомендуем использовать в качестве крайних мер. Чрезмерное увлечение "химией" не принесет пользы вашим растениям, поэтому лучше ей не злоупотреблять. Перед применением внимательно читайте инструкцию и соблюдайте все рекомендации, не превышайте нормы расхода. В свою очередь хотелось бы предостеречь от необдуманного приобретения препаратов в неспециализированных торговых точках, где можно приобрести фальсифицированные препараты.