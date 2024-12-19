Как крупный бизнес помогает маленьким городкам

Что общего у Новокузнецка и Саяногорска? Близость гор, тайги, резко-континентальный климат, колба весной и кедровые орехи осенью.

А еще – заводы компании РУСАЛ. НкАЗ в Новокузнецке, САЗ, ХАЗ и САЯНАЛ в Саяногорске. Производство алюминия в каждом из городов – важная часть экономики.

В Новокузнецке ежегодно на средства РУСАЛа ремонтируются школы, детские сады, дома детского творчества, реконструируются парки и скверы, появляются праздничные инсталляции. А еще, благодаря РУСАЛу в Кузнецком районе города уже несколько лет работает детский технопарк «Кванториум», где дети бесплатно изучают самые современные направления в науке.

Кстати, есть и еще одно общее у наших городов. Это упаковка из фольги, которую производят на САЯНАЛе. Потом она отправляется в Новокузнецк и Кемерово на хладокомбинаты. Потому что все кузбасское мороженое заворачивается в обертку, сделанную в соседнем регионе.

Все три завода РУСАЛа в Саяногорске расположены рядом. Хакасский и Саяногорский алюминиевые заводы – на одной промплощадке, САЯНАЛ – через дорогу. И металл для фольги перевозится в специальных ковшах сразу, жидким.

21 апреля 1985 года в Советском Союзе был пущен в строй Саяногорский алюминиевый завод (САЗ), построенный по самым современным технологиям того времени. Именно здесь впервые в стране была применена технология обожженных анодов.

История компании РУСАЛ началась именно с этого завода. 15 ноября 1994 года, выпускник МГУ Олег Дерипаска был избран генеральным директором Саяногорского алюминиевого завода. За его кандидатуру проголосовали порядка 2000 акционеров завода. Не все владельцы акций, полученных после приватизации, продали их, некоторые оставались держателями и имели право голоса. Они и проголосовали за молодого предпринимателя. А тот, в свою очередь решил, что для хорошего функционирования завода требуется развивать и город, в котором живут рабочие. (После создания компании РУСАЛ в 2000-м этот принцип был распространен на все остальные города, но Саяногорск остается флагманом социальных изменений).

Как вспоминают жители города, в 90-е Саяногорск гремел в криминальных новостях, а с приходом нового директора САЗа все начало меняться. Не быстро, но изменения были существенными: постепенно город стал безопасным, настолько, что сейчас семьи с детьми предпочитают селиться именно здесь – небольшой город, где все в шаговой доступности, возможности для развития детей как в плане искусства (многие юные саяногорцы посещают художественную школу), так и в спортивном плане – в городе работает спортивно-оздоровительный комплекс с самым современным оборудованием, а совсем недавно открылся Центр спортивных единоборств «Сокол», где уже работают секции бокса, борьбы, дзюдо, карате, самбо. А сами площади центра легко изменяются. Небольшая перестановка и вот, на месте, где лежали татами уже тренируются баскетболисты!

Кстати, основатель РУСАЛа Олег Дерипаска специально приезжал на открытие нового Центра спортивных единоборств еще и как почетный житель Саяногорска – спорт в его жизни занимает важное место, а уникальный в своем роде Центр открывает для мальчишек и девчонок двери в мир спорта, кстати, занятия для детей в ЦСЕ – бесплатны.

Не так давно и у жительниц Саяногорска появилось свое место притяжения с красивым названием «Атмосфера». Центр досуга и самореализации - дар жителям Саяногорска от компании РУСАЛ. Здесь женщины обсуждают свои идеи, получают новые знания и поддержку в развитии бизнес-инициатив.

В «Атмосфере» все площади созданы так, что легко трансформируются. Днем – лекторий или кинозал для встреч членов клуба любителей кино, а вечером – уже зал для занятий йогой.

Кабинет для индивидуальных консультаций легко превращается в помещение для творческих занятий с детьми. Также в центре есть швейная комната, кухня для проведения кулинарных мастер-классов и салон красоты.

Для сотрудников предприятий РУСАЛа строится жилищный комплекс. Будущих жильцов ждут комфортные современные квартиры и продуманная дворовая инфраструктура.

Также в месте, откуда и началась история РУСАЛа, продолжает развиваться алюминиевое производство. В 2006 году, всего за 24 месяца был построен из самых современных заводов на территории России – Хакасский алюминиевый завод. Именно здесь, отрабатываются самые современные технологии, которые потом тиражируются на другие предприятия Компании.

Развивается и САЯНАЛ, чья продукция отправляется потребителям самых разных видов промышленности: кондитерской, пищевой, фармацевтической, строительной, автомобильной… Все блистеры с таблетками, произведенные в нашей стране, изготовлены тоже САЯНАЛом.

А еще между сотрудниками алюминиевых производств проходят дружеские соревнования по подтягиваниям и отжиманиям. Ведь спорт – это дисциплина и методичность. И как раз эти качества требуются и на работе в алюминиевом производстве.

Тренироваться же вместе с семьями саяногорцы приходят в спортцентры.

- Саяногорск, это город, в котором хочется жить! – говорят жители. История города началась с комсомольцев, приехавших строить Саяно-Шушенскую ГЭС, подхвачена их детьми, работающими на предприятиях РУСАЛа, и, наверняка будет продолжена внуками, уже сейчас влюбленных в свой город. А РУСАЛ продолжит делать жизнь и саяногорцев, и жителей других городов, в которых есть предприятия Компании современнее, уютнее. Предоставляя не только рабочие места для родителей, но и возможности гармоничного развития для детей.

Фото: Новости Кузбасса