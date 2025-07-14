Как кузбасским фермерам подтвердить доход для получения единого пособия

Отделение Социального фонда России по Кемеровской области объясняет, как учитываются доходы членов крестьянских (фермерских) хозяйств для назначения единого пособия в 2025 году.

Эта выплата предоставляется беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, и семьям с детьми до 17 лет. Главное условие: среднедушевой доход семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум. В Кузбассе в 2025 году он составляет 16 137 рублей.

При назначении единого пособия в расчет среднедушевого дохода семьи фермеров включаются все доходы, полученные в фермерском хозяйстве от производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Работа в фермерском хозяйстве считается подтверждением трудовой деятельности и учитывается при назначении пособия.

Если крестьянское хозяйство зарегистрировано как юридическое лицо, информация о доходах поступит в Отделение СФР по Кемеровской области из Федеральной налоговой службы в рамках межведомственного взаимодействия.

Также фермеры могут работать без образования юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенного между всеми членами КФХ.

При этом необходимо помнить, что в течение 5 лет со дня регистрации крестьянского хозяйства его деятельность не облагается налогом. В этом случае фермеру необходимо самостоятельно предоставить в региональное Отделение СФР документы, подтверждающие доход.

«Для подтверждения доходов, полученных членами крестьянского хозяйства, которые не являются индивидуальными предпринимателями и не имеют других доходов, а информация об их доходах отсутствует в Федеральной налоговой службе, заявителю необходимо предоставить в региональное Отделение СФР соглашение о создании фермерского хозяйства, а также выданную главой хозяйства справку о доходах за расчетный период», — пояснила управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Любмила Бабичук.

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Фото: ОСФР