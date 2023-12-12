Как получить лицензию на термическую обработку пиломатериалов

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу напоминает, что в соответствии с федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» выполнение работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию подлежит обязательному лицензированию.

Наиболее, распространенным видом деятельности по перечню видов работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию является работа по уничтожению или лишению жизнеспособности вредных организмов в подкарантинной продукции или в подкарантинных объектах термическим методом.

За получением лицензии на карантинное фитосанитарное обеззараживание пиломатериалов термическим методом может обратиться как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель, для этого необходимо иметь в наличии оборудование - сушильную камеру с термодатчиками установленными по периметру камеры и датчиком влажности внутри камеры. Склады с бетонированным основанием - закрытый склад для хранения обработанной древесины и склад для необработанной древесины. Также необходимы квалифицированные сотрудники.

Документы для получения лицензии на карантинное фитосанитарное обеззараживание:

Заявление о предоставлении лицензии по установленной форме; Правоустанавливающие документы на склады (собственность, аренда); Паспорт на сушильную камеру с инструкцией по эксплуатации; Паспорта на все датчики с действующей поверкой; Договор на пожарную сигнализацию с актом установки,

в соответствии с пунктом 4-8 «Положения о лицензировании деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 20.08.2020 № 1201.

Со всеми требованиями к лицензиатам можно ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора https://fsvps.gov.ru/licenzirovanie-dejatelnosti-na-pravo-vypolnenija-rabot-po-karantinnomu-fitosanitarnomu-obezzarazhivaniju/ в разделе «Лицензирование деятельности»

По вопросам получения консультации по карантинному фитосанитарному обеззараживанию можно обратиться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу по телефону: 8(3842)36-15-80