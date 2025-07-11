Как помочь себе при аллергии

На сегодняшний день около 40% населения сталкиваются с теми или иными проявлениями аллергических реакций. Примерно у каждого третьего выявляют аллергический насморк, а у каждого десятого — бронхиальную астму. При наличии аллергических заболеваний необходимо исключить возможные контакты с аллергенами или минимизировать их. Что еще важно делать, рассказала врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Евстафьева.

Избавиться от накопителей пыли, регулярно проводить влажную уборку. Чаще стирать постельное бельё, одежду и мягкие игрушки при температуре воды 60 градусов, используя гипоаллергенные порошки. Пользоваться гипоаллергенными подушками и одеялами, сдавать в чистку ковры и меховую одежду. Разуваться при приходе в дом. Контролировать уровень влажности в помещении и регулярно менять фильтры кондиционера.

Закаливать организм. Летний период – наиболее благоприятное время для начала закаливающих процедур.

Стабилизировать свой психоэмоциональный фон, контролировать эмоции, избегать травмирующих ситуаций. При стрессе люди часто покрываются красными пятнами и начинают задыхаться, что указывает на повышенную уязвимость организма.

Придерживаться диеты. Даже при аллергии на пыльцу есть продукты, от которых лучше отказаться, особенно на время цветения потенциально опасных растений. Своевременно избавляться от заплесневевших продуктов и с истекшим сроком годности. Внимательно изучать все этикетки на продуктах в магазине. Уточнять безопасность блюд при посещении мест общественного питания.

Сменить работу, если аллергия возникает на химикаты, с которыми человек регулярно сталкивается на рабочем месте.

Иметь при себе противоаллергические препараты, для быстрого купирования приступа



Чаще промывать носовые ходы солевым раствором (особенно в период цветения)

Отказаться от курения и употребления никотинсодержащей продукции (вейпы, кальянные смеси) и снизить употребление алкоголя

Повысить физическую активность, нормализовать сон (7–8 часов). Современный человек недостаточно времени проводит на свежем воздухе и систематически недосыпает.

Важно своевременно получить консультацию у врача аллерголога, который поможет оценить риски и предложит индивидуальный план лечения.

Фото предоставлено КЦОЗиМП