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Как помочь себе при аллергии

На сегодняшний день около 40% населения сталкиваются с теми или иными проявлениями аллергических реакций. Примерно у каждого третьего выявляют аллергический насморк, а у каждого десятого — бронхиальную астму. При наличии аллергических заболеваний необходимо исключить возможные контакты с аллергенами или минимизировать их. Что еще важно делать, рассказала врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Евстафьева.

  • Избавиться от накопителей пыли, регулярно проводить влажную уборку. Чаще стирать постельное бельё, одежду и мягкие игрушки при температуре воды 60 градусов, используя гипоаллергенные порошки. Пользоваться гипоаллергенными подушками и одеялами, сдавать в чистку ковры и меховую одежду. Разуваться при приходе в дом. Контролировать уровень влажности в помещении и регулярно менять фильтры кондиционера.
  • Закаливать организм. Летний период – наиболее благоприятное время для начала закаливающих процедур.
  • Стабилизировать свой психоэмоциональный фон, контролировать эмоции, избегать травмирующих ситуаций. При стрессе люди часто покрываются красными пятнами и начинают задыхаться, что указывает на повышенную уязвимость организма.
  • Придерживаться диеты. Даже при аллергии на пыльцу есть продукты, от которых лучше отказаться, особенно на время цветения потенциально опасных растений. Своевременно избавляться от заплесневевших продуктов и с истекшим сроком годности. Внимательно изучать все этикетки на продуктах в магазине. Уточнять безопасность блюд при посещении мест общественного питания.
  • Сменить работу, если аллергия возникает на химикаты, с которыми человек регулярно сталкивается на рабочем месте.
  • Иметь при себе противоаллергические препараты, для быстрого купирования приступа
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  • Чаще промывать носовые ходы солевым раствором (особенно в период цветения)
  • Отказаться от курения и употребления никотинсодержащей продукции (вейпы, кальянные смеси) и снизить употребление алкоголя
  • Повысить физическую активность, нормализовать сон (7–8 часов). Современный человек недостаточно времени проводит на свежем воздухе и систематически недосыпает.

Важно своевременно получить консультацию у врача аллерголога, который поможет оценить риски и предложит индивидуальный план лечения.

 

Фото предоставлено КЦОЗиМП

Здоровье
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11/07/2025
Здоровье
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