Как позаботиться о здоровье желудочно-кишечного тракта

Пищеварительная система отвечает за переработку пищи и извлечение из неё питательных веществ. Именно благодаря ей наш организм получает энергию, витамины, минералы и строительный материал для клеток, рассказала Галина Латаева, врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Ротовая полость, глотка и пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка, тонкий кишечник (в который входят двенадцатиперстная, тощая и подвздошная кишки), толстый кишечник (в составе которого слепая, ободочная и прямая кишки) – это тот длинный путь, который проходит пища, поступившая в наш организм. Если представить ЖКТ человека в виде одной линии, то его общая длина составит 9-10 метров, что сравнимо с высотой трехэтажного дома. И это еще не все. К органам пищеварения относятся слюнные железы, печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь. У каждого органа своя задача, все отделы функционируют в четком взаимодействии, обеспечивая бесперебойную переработку пищи. Кроме того, в кишечнике находится огромное количество лимфоидной ткани, благодаря которой он участвует в формировании иммунитета, защищая организм от вредных бактерий, вирусов и токсинов.

Болезни желудочно-кишечного тракта по распространенности на третьем месте после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Симптомов, указывающих на болезни пищеварительной системы очень много, они разные и зависят от локализации процесса. Но есть и общие: снижение аппетита, боли в животе, отрыжка, изжога, тошнота, рвота, метеоризм, расстройство стула, слабость, потеря веса. Кроме воспалительных процессов в разных отделах (энтерит, эзофагит, гастрит, панкреатит, дуоденит), нередко возникают и инфекционные заболевания, вызванные патогенными кишечными палочками или паразитами, возможны токсикоинфекции, обусловленные поступлением некачественной пищи, а также новообразования.

В чем же заключается забота о нашем желудочно-кишечном тракте? Прежде всего - это сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов, минералов, клетчатки. Важен регулярный прием пищи в одно и то же время – тогда пищеварительная система заранее начнет вырабатывать ферменты и желудочный сок, способствуя быстрому усвоению питательных веществ. Нежелательно пропускать приемы пищи, особенно завтраки. И не стоит есть на ночь: ужин рекомендован за 2-3 часа до сна.

Частое питание малыми порциями не будет перегружать организм и не заставит его работать на износ. Всегда тщательно пережевывайте пищу. Во время еды не отвлекайтесь на гаджеты.

Желательно свести к минимуму употребление жареных, жирных, копченых, маринованных блюд. А вот содержание клетчатки стоит увеличить: овощи, фрукты и ягоды не менее 400 грамм в день, хлеб и каши из цельнозерновой крупы. Фастфуды, еда всухомятку, перекусы на ходу ухудшают микрофлору кишечника и снижают функции ЖКТ.

При приготовлении пищи полезны отваривание, приготовление на пару, тушение, запекание. Не менее важна безопасность: свежие продукты, правильная обработка и хранение продуктов.

Фото предоставлено КЦОЗиМП